Журналист сообщил о "странных маневрах" ОБСЕ в пункте пропуска на линии разграничения

Существует вероятность того, что ОБСЕ пытается вывезти свой офис из Донецка. В самой организации информацию о подозрительной машине, которую заметили на КПВВ в Новотроицком, не комментируют. Об этом сообщил в Facebook военный журналист Андрей Цаплиенко.

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По его информации, 30 августа на КПВВ в Новотроицком в сопровождении автомобиля ОБСЕ подъехала крытый магистральный грузовик, который направлялся в сторону оккупированного Донецка. Машина пыталась пересечь линию разграничения с боевиками без присмотра. В этом ей пытались способствовать два внедорожника с логотипами ОБСЕ. Однако когда все же открыли кузов, внутри ничего не было.

"Странные маневры международной миссии вызвали по меньшей мере удивление. И вот один из "миссионеров" шепотом успел сказать военным: "Это мы вещи вывозим", - написал Цаплиенко.

Журналист рассказывает, что за несколько часов после этой загадочной сцены, был отправлен запрос в миссию ОБСЕ: "По нашим неофициальным данным, которые мы получили из зоны АТО, миссия ОБСЕ собирается эвакуировать офис, или значительно сократить свое присутствие в Донецке. Покорнейше просим вас подтвердить или опровергнуть эту информацию".

По его словам, с момента подачи запроса прошло 5 дней, однако в ОБСЕ комментария не предоставили.

"Кстати, вчера, 2-го сентября, эта фура утром вернулась на территорию свободной Украины. Загружена. На этот раз без досмотра. Через тот же КПВВ в поселке Новотроицкое", - подытожил Цаплиенко.

Как сообщалось ранее, наблюдателям ОБСЕ на Донбассе неоднократно угрожали пророссийские боевики, также СММ сообщала о препятствовании в работе со стороны террористов. Несколько раз машины миссии попадали под обстрелы боевиков.