В Марьинке из-за попадания снаряда в дом ранены двое детей

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Марьинской райгосадминистрации Владимир Мороз.

По его словам, на протяжении минувших суток в Марьинском районе были зафиксированы обстрелы из стрелкового оружия, минометов и тяжелого вооружения.

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По состоянию на 8:00 известно, что 10 августа в Марьинке из-за попадания снаряда в комнату были ранены двое мальчиков - 2003 и 2008 годов рождения.

Погибших среди мирного населения нет.

Также вчера во время обстрела в Марьинке были повреждены 4 частных дома, в одном из них произошел пожар.

Напомним, с начала боевых действий в Марьинке погибли 39 местных жителей.