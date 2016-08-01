Боевики обстреляли пункты пропуска "Майорск" и "Марьинка"

В воскресенье, 31 июля, российские наемники дважды открывали огонь по позициям, где несут службу военнослужащие Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщили в пресс-центре ГПСУ.

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Сначала незаконные вооруженные формирования в 19.25 осуществили обстрел контрольного поста «Майорск» в направлении КПВВ «Зайцево». Они вели периодический интенсивный огонь из стрелкового оружия калибра 5,45 мм и 7,62 мм с направления н.п. Горловка. Во время обстрелов пропуск лиц и транспортных средств не осуществлялся, пограничники приняли все необходимые меры, чтобы не допустить жертв среди мирного населения.

Кроме того, в 22.45 террористы открыли огонь по контрольному посту «Марьинка». Позиции обстреливались из стрелкового оружия калибра 7.62 мм и АГС-17. Огонь велся со стороны н.п. Александровка на подконтрольной боевикам территории.

В пресс-службе отметили, что вследствие обстрелов никто из пограничников не пострадал.