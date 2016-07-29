За сутки в зоне АТО ни один военный не погиб, трое ранены
12:52, 29 июля 2016Война
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За сутки в зоне проведения антитеррористической операции вследствие боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, трое получили ранения.
В результате боевых действий погибших украинских военнослужащих нет / Фото УНИАН
Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших украинских военнослужащих нет. Но трое получили ранения. Это произошло во время обстрелов. Возле Красногоровки ранены двое и один – возле Павлополя", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в результате боевыхдействий один украинский военнослужащий погиб и один получил ранения.
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