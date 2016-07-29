За сутки в зоне АТО ни один военный не погиб, трое ранены

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших украинских военнослужащих нет. Но трое получили ранения. Это произошло во время обстрелов. Возле Красногоровки ранены двое и один – возле Павлополя", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в результате боевыхдействий один украинский военнослужащий погиб и один получил ранения.