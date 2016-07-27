Участники "Си Бриз-2016" отрабатывают действия по обеспечению безопасности в кризисном регионе (фоторепортаж)

Как отмечает пресс-служба Генерального штаба Украины в своем Facebook, сегодня, 27 июля, после подготовительного периода, представители 16 стран-участниц учений проводят основные мероприятия многонациональной операции по безопасности в кризисном регионе.

В частности, в морском компоненте тактические группы кораблей осуществляют контроль гражданского судоходства, досмотр подозрительного судна, защиту от нападений быстроходных малоразмерных катеров, лодок, высадку морского десанта, выполняют артиллерийские стрельбы по плавающей мишени и другие задачи.

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Береговой компонент в составе морских пехотинцев и спецподразделений Украины, США, Молдовы и Грузии совершил воздушное и морское десантирование в разных районах.

Воздушный компонент, в свою очередь, обеспечил десантирование украинских морских пехотинцев, обучение по оказанию помощи аварийному кораблю, осуществил прикрытие действий берегового компонента, медицинскую эвакуацию и перевозку личного состава.

Как сообщал УНИАН, 18 июля стартовали украинско-американские учения "Си Бриз-2016", которые будут проходить в Одесской и Николаевской областях, а также в северо-западной части Черного моря. Продлятся учения до 30 июля.