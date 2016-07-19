Боевики готовят население Луганска к сопротивлению в случае введения миротворческой миссии - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook.

Отмечается, что на 19 июля оккупанты запланировали в Луганске проведение показательной тренировки на тему "безоружное противодействие вторжению международной вооруженной миссии".

Планом «мероприятия» предполагается демонстрация различных ситуаций при столкновении мирного населения с вооруженными миротворцами и возможные варианты их решения. "Под руководством российских инструкторов жители города отработают: способы блокировки и захвата транспорта; разграничение мирного населения и вооруженных групп, освобождение парламентариев; разоружение военнослужащих миротворческого контингента и т.д.", - говорится в сообщении разведки.

Читайте такжеЖебривский: Миротворцы восстановили бы территориальную целостность Украины за две недели

При этом в ГУР отметили, что оккупанты особое внимание уделяют «вопросам фото- и видеофальсификаций доказательств насильственных действий миротворцев в отношении граждан и психологическому воздействию на вооруженных сотрудников миссии».

«Ожидается, что тренировка будет использована для демонстрации негативного отношения населения к развертыванию вооруженной полицейской миссии на территории так называемой «ЛНР», - говорится в сообщении.