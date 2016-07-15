Из России в Иловайск и Харцызск прибыли эшелоны с вооружением и боеприпасами - разведка

Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает в Facebook.

Как отмечают в управлении, за прошедшие сутки было зафиксировано прибытие с территории РФ железнодорожных эшелонов с вооружением и военной техникой, горюче-смазочными материалами и боеприпасами в Иловайск и Харцызск.

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В частности, в Иловайск прибыло два танка Т-72, две боевые машины пехоты БМП-2, две боевые машины 122-мм ракетной системы залпового огня “Град”, пять цистерн с горюче-смазочными материалами (250 тонн).

Также в Харцызск прибыло семь цистерн с горюче-смазочными материалами (350 тонн), три вагона с боеприпасами.

"Украинской стороной предоставлена информация представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о наличии танков, минометов, артиллерийских систем калибром свыше 100 мм, САУ и 122-мм РСЗО “Град” в районах населенных пунктов Горловка, Гольмовский, Дебальцево, Макеевка и Донецк", - говорится в сообщении.