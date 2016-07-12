Семерых тяжелораненых на Донбассе боевиков готовят к транспортировке в Ростов-на-Дону - разведка

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что там их подготовят к дальнейшей транспортировке в военный госпиталь Ростова-на-Дону.

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"В специальное отделения областной клинической больницы им.Калинина г.Донецка доставлены семеро тяжелораненых российских военнослужащих для подготовки к дальнейшей транспортировки в военный госпиталь г.Ростов-на-Дону", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, во время боевого столкновения с боевиками под Троицким бойцы АТО взяли в плен российских наемников. Украинские военные рассказали, что медики 2-го батальона оказали раненым сторонникам "ЛНР" первую медицинскую помощь. Двое из них находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Один от полученных ранений скончался.