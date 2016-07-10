Ситуация в зоне АТО обострилась: больше всего обстрелов зафиксировано на Донецком направлении

Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции обострилась, боевики сегодня 41 раз обстреляли опорные пункты украинских военных.

Читайте такжеВ Луганской области боевики обстреляли контрольный пост "Золотое"

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 18.00

«Ситуация в районе проведения АТО обострилась, однако полностью контролируется украинской армией. С полуночи и в течение дня российские оккупационные войска 41 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины», - проинформировали в штабе.

Больше всего обстрелов зафиксировано на Донецком направлении. Из 122 мм артиллерии враг вел огонь по укреплениям ВСУ в Николаевке Второй, а 120 мм минометы применил вблизи Новгородского, Майорска и Песков. Из минометов калибра 82 мм противник стрелял по позициям украинских бойцов в Зайцевом, Артемовом и Авдеевке. Под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали защитники поселка Луганское.

На Мариупольском направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов российские оккупанты били по Марьинке, а из минометов калибра 82 мм обстреляли Широкино, Красногоровку и Гнутово. Также под вражеский огонь попали подразделения сил АТО в Березовом, Талаковке и Богдановке.

В Луганской области оккупанты стреляли из гранатометов по Станице Луганской и Новоолександровке.