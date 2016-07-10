Ситуация в зоне АТО обострилась: больше всего обстрелов зафиксировано на Донецком направлении
Боевики сегодня 41 раз обстреляли опорные пункты украинских военных.
Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции обострилась, боевики сегодня 41 раз обстреляли опорные пункты украинских военных.
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Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 18.00
«Ситуация в районе проведения АТО обострилась, однако полностью контролируется украинской армией. С полуночи и в течение дня российские оккупационные войска 41 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины», - проинформировали в штабе.
Больше всего обстрелов зафиксировано на Донецком направлении. Из 122 мм артиллерии враг вел огонь по укреплениям ВСУ в Николаевке Второй, а 120 мм минометы применил вблизи Новгородского, Майорска и Песков. Из минометов калибра 82 мм противник стрелял по позициям украинских бойцов в Зайцевом, Артемовом и Авдеевке. Под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали защитники поселка Луганское.
На Мариупольском направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов российские оккупанты били по Марьинке, а из минометов калибра 82 мм обстреляли Широкино, Красногоровку и Гнутово. Также под вражеский огонь попали подразделения сил АТО в Березовом, Талаковке и Богдановке.
В Луганской области оккупанты стреляли из гранатометов по Станице Луганской и Новоолександровке.