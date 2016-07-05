Сегодня - вторая годовщина освобождения Славянска и Краматорска от пророссийских боевиков

В Славянске ожидают визит президента Петра Порошенко, сообщила пресс-служба Донецкой областной администрации.

"5 июля на центральной площади города Славянска состоятся торжественные мероприятия по случаю празднования 2-й годовщины освобождения северных городов Донецкой области от пророссийских террористов с участием президента Украины Петра Порошенко", - говорится в сообщении.

Так, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий поздравил жителей Славянска и Краматорска Донецкой области со второй годовщиной освобождения города от пророссийских террористов, сообщили в пресс-службе аппарата Верховной Рады.

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«5 июля 2014 года – это день возвращения радости, спокойствия и безопасности в жизни десятков тысяч наших сограждан. Эта дата – не просто празднование важного события в современной истории Украины, подтверждение мощи украинского войска, но и свидетельство позорного провала мятежа под названием «Новороссия». Вражеским планам не суждено было осуществиться. Два года назад их разбили несокрушимость и патриотизм мужественных защитников и славных жителей трудолюбивого города украинского Донбасса», - обратился спикер к жителям Славянска.

По его словам, отвага и стойкость тех, кто способствовал возвращению конституционного строя, кто понес потери и преодолел душевную боль, достойны самых высоких слов признания, уважения и благодарности.

Обращаясь к жителям Краматорска, Парубий отметил: «Страшное испытание выпало Краматорску – принять на себя весь удар злобы и агрессии боевиков «русского мира»... Но отвага, чувство собственного достоинства, которые присущи всем истинным патриотам Украины, помогли преодолеть панику, дали веру в победу и силу ее приближать».

«Дорогие краматорчане, мы гордимся вами – мужественными и несокрушимыми. Вы прошли сложнейшие жизненные испытания, но без вашей действенной поддержки не было бы победы. Именно благодаря вашей помощи и стойкости Вооруженные Силы и Национальная гвардия Украины освободили город от боевиков. Украина вернула мир и порядок на изуродованные улицы и площади Краматорска, в небо поднялись сотни сине-желтых флагов», - говорится в поздравлении.

Парубий пожелал жителям Краматорска, чтобы в их городе, в их домах всегда были мир, согласие, благосостояние и безопасность. «Искренне желаю жителям Славянска крепкого здоровья, счастья и мира, свершения всех надежд. Пусть благополучие и согласие не покидают ваши семьи!» - говорится в поздравлении к жителям Славянска.