Сотрудница мобильного оператора в Краматорске передавала данные абонентов боевикам - Аброськин

Об этом сообщил глава МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Сотрудниками криминальной милиции Донецкого областного главка была установлена женщина-пособник террористов. Эта дама, работая в одной из компаний мобильной связи в Краматорске, используя свои служебные полномочия, предоставляла террористам данные - ПАК-коды к абонентским номерам. Дальше через интернет-помощник оператора можно было получать информацию о телефонных соединениях абонента», - говорится в сообщении.

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Конфиденциальную информация задержанная передавала так называемому "начальнику уголовного розыска полиции ДНР" Сергею Тимошенко, который ранее работал в Ворошиловском райотделе милиции Донецка. «Имея такие коды, у него был открыт доступ к детализации телефонных соединений любого гражданина Украины, пользователя данного оператора», - отметил Аброськин.

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Указанная добровольная помощница "полиции ДНР" будет нести уголовную ответственность, предусмотренную украинским законодательством. По ее словам, "дружба" с террористом длилась больше 1 месяца.

Сотрудниками криминальной милиции Донецкого областного главка была установлена женщина-пособник террористов. Эта дама, р... Posted by Vyacheslav Abroskin on Tuesday, August 11, 2015

Как сообщал УНИАН ранее, милиция Донецкой области объявила в розыск 11 так называемых "министров ДНР". Также глава милиции Донецкой области отметил, что с начала проведения АТО объявлены в розыск почти 1200 участников террористической группировки "ДНР".