Волонтеры узнали имя якобы убийцы оперного певца Слипака под Дебальцево

Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер и журналист Тим Златкин.

"Большое спасибо хлопцам и девчатам, что провели анализ видео признания снайпера, убившего нашего Василя. Преступника, убившего украинского солдата и оперного певца Василия Слипака, всё-таки вычислили. Зовут Ефременко Денис Владимирович, - написал он.

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Волонтеры выяснили, что 30-летний Денис Ефременко родом из поселка Моспино Донецкой области.

В 2004-2006 он проходил срочную службу в ВМС Украины в Феодосии АР Крым.

Напомним, певец Слипак воевал в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". Он погиб во время атаки со стороны Дебальцево возле поселка Луганское.