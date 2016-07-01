Журналист подробно описал бой под Дебальцево, в котором погиб оперный певец Слипак

Детали боестолкновений он опубликовал на своей странице в Facebook.

Журналист рассказал, что 29 июня украинские войска были вынуждены в ответ на постоянные массированные обстрелы позиций нанести два коротких удара по передовым позициям 7-й мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса "ЛНР" из состава оккупационной армии РФ на Донбассе.

По его словам, на этих небольших высотках противник сосредоточил автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, которые осуществляли постоянные обстрелы наших позиций, там же располагались корректировщики противника, управляющие артиллерийским огнем.

Кроме того, обращения к миссии ОБСЕ оказались безуспешными, российское командование сознательно продолжало вооруженные провокации в этом районе.

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"Позиции здесь занимали подразделения 54-й механизированной бригады, 25-го мотопехотного батальона "Киевская Русь", а также разведывательное подразделение из состава добровольческого корпуса "Правый сектор (там проходил службу Слипак - Ред.)", - пишет Бутусов.

Журналист рассказал, что утром 29 июня две сводных группы украинских воинов зашли на нейтральную полосу для осуществления описка снайперов противника. В бою на высоте был уничтожен командир опорного пункта. После этого ряды противника дрогнули, боевики начали отход. В этот момент российская тяжелая артиллерия открыла огонь по высоте и накрыла собственные позиции.

Украинские воины заняли опорный пункт противника, несмотря на артобстрел.

Российская артиллерия продолжала массированные обстрелы своей высоты и укреплений украинских военных. "К сожалению, цена победы оказалась очень высокой. В бою пали смертью храбрых доброволец "Правого сектора", выдающийся украинский артист Василь Слипак, и пехотинец 25-го мотопехотного батальона "Киевская Русь" Анатолий Коваль, 1985 года рождения, уроженец Обуховского района Киевской области. 10 украинских воинов также получили легкие ранения", - сообщил Бутусов.

Справка УНИАН. Василий Слипак - воспитанник Львовской хоровой капеллы «Дударик». Окончил Львовскую консерваторию. После завершения учебы во Львове работал в Парижской опере. На протяжении 20 лет жил во Франции. Два года назад ушел добровольцем на Донбасс, где воевал в составе 7-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса.

Слипак погиб утром 29 июня вблизи поселка Луганское Бахмутского района Донецкой области.