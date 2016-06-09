Контрольный пункт "Зайцево" на Донеччине возобновил работу
11:11, 09 июня 2016Война
1530 1
Закрытый из-за обстрела контрольный пункт въезда-выезда "Зайцево" на линии разграничения в Донецкой области возобновил работу в 10.00.
КПВВ на линии разграничения / 0624.com.ua
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Читайте такжеКПВВ "Станица Луганская" закрыт: при обстреле боевиков был ранен военный
Как сообщалось, вчера вечером блокпост "Майорск", где несут службу военнослужащие Госпогранслужбы и Вооруженных сил Украины, незаконные вооруженные формирования обстреливали из 120-миллиметровых минометов из города Горловки.
Мины разорвались в непосредственной близости от блокпоста. В результате обстрела был контужен пограничник. Состояние его здоровья удовлетворительное.
Пограничники в ответ огонь не открывали.
Кроме того, при обстреле КПВВ в Станице Луганской сегодня был ранен украинский военный.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter