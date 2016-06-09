Контрольный пункт "Зайцево" на Донеччине возобновил работу

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Как сообщалось, вчера вечером блокпост "Майорск", где несут службу военнослужащие Госпогранслужбы и Вооруженных сил Украины, незаконные вооруженные формирования обстреливали из 120-миллиметровых минометов из города Горловки.

Мины разорвались в непосредственной близости от блокпоста. В результате обстрела был контужен пограничник. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Пограничники в ответ огонь не открывали.

Кроме того, при обстреле КПВВ в Станице Луганской сегодня был ранен украинский военный.