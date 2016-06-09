Пограничник получил контузию в результате обстрела боевиками КП "Майорск"

Об этом спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян написал в Facebook.

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"Российско-террористические войска не прекращают обстрелы дорожных коридоров на линии разграничения. Вчера около 22.00 в очередной раз из 120-миллиметровых минометов был обстрелян контрольный пост "Майорск", который находится возле КПВВ "Зайцево". В результате обстрела по меньшей мере один пограничник получил контузию. Часть мин, выпущенных из Горловки, не разорвалась, поэтому сегодня утром КПВВ "Зайцево" не смог вовремя начать работу. Движение возобновится только после обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов", - сообщил Слободян.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне АТО пророссийские бандформирования 43 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.