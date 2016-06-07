Задержанный на Донбассе пулеметчик "ДНР" заявил об убийстве более 20 украинских воинов под Иловайском (видео)

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Житель Красногоровки присоединился к боевикам в июне 2014 года, был пулеметчиком, воевал под Иловайском. По словам террориста, в одном из боев он лично убил более двадцати украинских бойцов.

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Другой боевик также присоединился к одной из террористических группировок в 2014 году, активно участвовал в оккупации Славянска.

Обоим задержанным сообщено о подозрении по участию в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований.

Еще одному жителю Донецкой области правоохранители сообщили о подозрении по факту незаконного хранения пяти подствольных гранатометов, гранаты РГД-5 и большого количества патронов по месту жительства.

Справка УНИАН. В конце августа 2014 года силы АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Добровольческие батальоны неоднократно просили у командования подкрепления. Впрочем, по словам бойцов, необходимая подмога так и не поступила. Российские войска обстреляли коридор, которым по договоренности должны были выходить украинские бойцы. Украинские военнослужащие понесли значительные потери.