На линии фронта появилась новая "горячая точка": боевики предприняли попытку штурма

За прошедшие сутки на линии фронта появилась новая «горячая точка» – поселок Новоселовка Вторая в Ясиноватском районе Донецкой области, где боевики вчера предприняли попытку штурма украинского опорного пункта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«Вчера вечером в населенном пункте Новоселовка Вторая наши войска отбили нападение вражеской диверсионно-разведывательной группы. Бой длился около получаса», - отметил Мотузяник.

В целом на Донецком направлении за прошедшие сутки оккупанты выпустили по украинским позициям более 230 мин, а также более 150 артиллерийских снарядов. Враг вел огонь с использованием гаубиц калибром 122 мм. Артиллерийские обстрелы оккупантов были направлены по украинским позициям в Авдеевке и Опытном, а минометные обстрелы прошли по всей линии фронта, сообщил Мотузяник.

На Луганском направлении за минувшие сутки произошло 5 вражеских обстрелов в Станице Луганской и в Попаснянском районе, а также велись боевые действия в поселке Луганское и на позиции шахты «Путиловская».

«Зато в Зайцево, Майорске и вблизи прилегающих территорий вчера было абсолютно спокойно», - добавил Мотузяник.

На Мариупольском направлении интенсивность вражеского огня значительно снизилась, но обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований продолжались по всему фронту от Красногоровки до Широкино.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции в результате боевых действий пятеро военнослужащих погибли, четверо получили ранения.

По данным штаба АТО, пророссийские боевики за минувшие сутки 30 раз обстреляли украинских военных на Донбассе. В частности, 13 обстрелов было зафиксировано на Донецком направлении, 12 - на Мариупольском и 5 - на Луганском.