Представитель Минобороны: осенью Россию ожидает значительное ослабление из-за нехватки средств

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил директор департамента социальной и гуманитарной полтики Минобороны Валентин Федичев, передает ТСН.

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По его словам, в РФ пока нет достаточно валюты для осуществления "имперской политики", как в 2014-2015 годах.

Федичев заявил, что уже осенью Россию ожидает значительное ослабление. В частности, об этом свидетельствует уменьшение финансирования на вооружение.

"На 2016 год Россия запланировала на 50% меньше затрат на вооружение, чем это было предусмотрено ее 10-летней программе перевооружения ее ВС", - сказал он.