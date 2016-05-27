Представитель Минобороны: осенью Россию ожидает значительное ослабление из-за нехватки средств
12:25, 27 мая 2016Война
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В Минобороны считают, что санкции против России значительно ослабили ее финансовое положение.
Федичев: В РФ пока нет достаточно валюты для осуществления "имперской политики" / Фото УНИАН
Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил директор департамента социальной и гуманитарной полтики Минобороны Валентин Федичев, передает ТСН.
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По его словам, в РФ пока нет достаточно валюты для осуществления "имперской политики", как в 2014-2015 годах.
Федичев заявил, что уже осенью Россию ожидает значительное ослабление. В частности, об этом свидетельствует уменьшение финансирования на вооружение.
"На 2016 год Россия запланировала на 50% меньше затрат на вооружение, чем это было предусмотрено ее 10-летней программе перевооружения ее ВС", - сказал он.
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