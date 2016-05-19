Разведка рассказала о попытках боевиков захватить участки "серой зоны" на Славянском направлении

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"На Славянском направлении противник пытается расширить контролируемую территорию путем захвата отдельных участков так называемой "серой зоны", - говорится в сообщении.

Разведка установила, что в районе Новолуганского подразделения 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК проводят работы по инженерному оборудованию новых позиций.

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Продолжается замена подразделений оккупантов на передовых позициях Славянского и Донецкого направлений, а также усиление снайперскими группами. Проведены плановые ротации подразделений в районах следующих населенных пунктов: Нижнее Лозовое – 7 отдельной мотострелковой бригады (Дебальцево) 2 АК (Луганск) ВС РФ; Широкая Балка – 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК (Донецк) ВС РФ; Авдеевка – 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК.

14-15 мая из России к полигону "Успенский" перемещены снайперские подразделения ВС РФ.