Боевики усиливают передовые подразделения на Донецком направлении - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В частности, в направлении Донецкого аэропорта зафиксировано перемещение противотанковой артиллерийской батареи 100-мм противотанковых пушек “Восход” и гаубичная артиллерийская батарея 122-мм гаубиц Д-30 100-й отдельной мотострелковой бригады (Донецк), огневой взвод 152-мм гаубиц “Мста-Б” отдельной артиллерийской бригады (Донецк) 1 армейского корпуса (Донецк) вооруженных сил РФ; из Донецка в направлении села Спартак - до роты 100 омсбр; в Александровку - две самоходные артиллерийские установки, две боевые машины пехоты, грузовой автомобиль с личным составом 100 омсбр; из Макеевки в сторону Ясиноватой - два грузовых автомобиля с личным составом 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК ВС РФ.

Сегодня же, по данным разведки, запланировано проведение очередной ротации личного состава подразделений полка, которые действуют в районе промышленной зоны Авдеевки.

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Также украинская разведка зафиксировала поставки боевикам вооружения, военной техники и горюче-смазочных материалов с территории РФ. В частности, вчера на железнодорожную станцию "Дебальцево" прибыл эшелон с военной техникой (три танка, две 122-мм реактивные системы залпового огня "Град", два грузовых автомобиля), три крытых вагона и четыре цистерны с горюче-смазочными материалами (200 тонн).

Как сообщал УНИАН, за сутки 28 апреля в зоне АТО получили ранения трое украинских военных. Боевики 19 раз обстреляли опорные пункты Вооруженных сил Украины.