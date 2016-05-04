Комитет Рады по нацбезопасности требует от Порошенко обеспечить финансирование обороны на должном уровне

Об этом говорится в письме на имя главы государства, текстом которого располагает Цензор.НЕТ.

Комитет просит урегулировать ситуацию, которая сложилась с финансированием расходов Министерства обороны. Данные расходы на повышение обороноспособности и безопасности предусмотрены госбюджетом на 2016 год.

Как сообщается в документе, по состоянию на 4 мая 2016 года в обороне Украины присутствует ряд негативных явлений.

В частности, не обеспечены расходы на выполнение оборонного госзаказа на сумму 2 200 млн грн. Также не обеспечены расходы на ремонт вооружения и техники на сумму 1 100 млн грн.

Кроме того, 300 млн не достает на развитие связи и ремонт военных объектов.

"Глубокое беспокойство вызывает также отсутствие финансирования отдельных программ Министерства экономического развития и торговли Украины, связанных с выполнением государственных целевых программ реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении.

Финансирование указанных расходов предполагалось осуществлять за счет поступлений в целевой фонд для обеспечения обороны и безопасности государства. Наполнение указанного целевого фонда планировалось за счет поступлений от конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушениях.

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Как отмечается, по состоянию на 4 мая 2015 уполномоченные государственные органы не обеспечили надлежащих поступлений в целевой фонд для обеспечения обороны и безопасности государства. Главной причиной этого авторы письма называют, в том числе, отсутствие действенных законодательных механизмов конфискации имущества за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения.

Комитет просит главу государства дать соответствующие поручения по срочной подготовке и внесению на рассмотрение Верховной Рады изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2016 год", которыми будут определены альтернативные источники доходов и обеспечено увеличение финансирования оборонного ведомства за счет общего фонда Государственного бюджета Украины.