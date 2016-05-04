Комитет Рады по нацбезопасности требует от Порошенко обеспечить финансирование обороны на должном уровне
Парламентский комитет по вопросам обороны и нацбезопасности обратился к президенту Петру Порошенко с просьбой немедленно найти альтернативные источников доходов для обеспечения обороноспособности страны.
Об этом говорится в письме на имя главы государства, текстом которого располагает Цензор.НЕТ.
Комитет просит урегулировать ситуацию, которая сложилась с финансированием расходов Министерства обороны. Данные расходы на повышение обороноспособности и безопасности предусмотрены госбюджетом на 2016 год.
Как сообщается в документе, по состоянию на 4 мая 2016 года в обороне Украины присутствует ряд негативных явлений.
В частности, не обеспечены расходы на выполнение оборонного госзаказа на сумму 2 200 млн грн. Также не обеспечены расходы на ремонт вооружения и техники на сумму 1 100 млн грн.
Кроме того, 300 млн не достает на развитие связи и ремонт военных объектов.
"Глубокое беспокойство вызывает также отсутствие финансирования отдельных программ Министерства экономического развития и торговли Украины, связанных с выполнением государственных целевых программ реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении.
Финансирование указанных расходов предполагалось осуществлять за счет поступлений в целевой фонд для обеспечения обороны и безопасности государства. Наполнение указанного целевого фонда планировалось за счет поступлений от конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушениях.
Читайте такжеВоенный эксперт оценил вероятность новой волны мобилизации в Украине
Как отмечается, по состоянию на 4 мая 2015 уполномоченные государственные органы не обеспечили надлежащих поступлений в целевой фонд для обеспечения обороны и безопасности государства. Главной причиной этого авторы письма называют, в том числе, отсутствие действенных законодательных механизмов конфискации имущества за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения.
Комитет просит главу государства дать соответствующие поручения по срочной подготовке и внесению на рассмотрение Верховной Рады изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2016 год", которыми будут определены альтернативные источники доходов и обеспечено увеличение финансирования оборонного ведомства за счет общего фонда Государственного бюджета Украины.