Пророссийские боевики начали вывозить оборудование с Алчевского меткомбината – разведка

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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В частности, в сообщении говорится, что военнослужащие 4-й отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2-го армейского корпуса (Луганск) вооруженных сил РФ сегодня приступили к демонтажу и вывозу оборудования с территории Алчевского меткомбината.