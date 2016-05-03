Пророссийские боевики начали вывозить оборудование с Алчевского меткомбината – разведка
14:54, 03 мая 2016Война
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Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации сегодня начали демонтаж и вывоз оборудования с территории Алчевского металлургического комбината.
Боевики вывозят оборудование с Алчевского меткомбината / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
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В частности, в сообщении говорится, что военнослужащие 4-й отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2-го армейского корпуса (Луганск) вооруженных сил РФ сегодня приступили к демонтажу и вывозу оборудования с территории Алчевского меткомбината.
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