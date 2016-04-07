На Донбассе боевики разбирают и вывозят оборудование с шахты в Ровеньках - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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"Растет недовольство населения временно оккупированных территорий востока Украины присутствием и действиями российских оккупационных войск. 5 апреля возле Новоазовска двое военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 армейского корпуса (АК) ВС РФ расстреляли трансформаторную подстанцию на автомобильной заправке через отказ владельца заправить их автомобиль. На следующий день автомобиль "морпехов" сгорел при невыясненных обстоятельствах, а одного из мародеров доставели в местную больницу с тяжелыми травмами головы в бессознательном состоянии", - говорится в сообщении.

Также в разведке сообщили, что боевики продолжают уничтожать инфраструктуру и промышленные объекты на временно оккупированных территориях Донбасса: "4 апреля военнослужащими 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК ВС РФ начат демонтаж и вывоз оборудования с шахты им. Фрунзе (Ровеньки, Луганская обл.), работники которой были уволены накануне".