В Авдеевке не прекращается вооруженное противостояние, террористы стреляют из минометов

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

Отмечается, что за предыдущие сутки противник 73 раза открывал огонь по украинским позициям, что на три обстрела больше по сравнению с предыдущим днем.

"Эпицентром вооруженного противостояния остается Авдеевка. Здесь против украинских воинов противник нанес 9 огневых ударов из минометов калибра 120 мм и 82 мм. Всего подразделения, которые обороняют город, были обстреляны 25 раз", - говорится в сообщении штаба.

Читайте такжеНа Донецком направлении боевики активизировались по всей линии разграничения - Лысенко

Также огонь из минометов, которые запрещены Минскими договоренностями, боевики открывали по силам АТО в направлении Зайцево, Новгородского, Невельского и Песков. А из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия в районах Опытного, Широкино и Майорска.

На Мариупольском направлении бандиты продолжили активность своих снайперов близ Марьинки, а в районе Павлополя враг снова применил огонь по опорным пунктам украинских военных из самоходных артиллерийских установок.

"За указанный период силы АТО вынуждены были 18 раз открывать ответный огонь", - отметили в пресс-центре.