Боевики обстреляли окраины Авдеевки зажигательными минами, погибла пожилая женщина

Об этом говорится в сообщении пресс-центра антитеррористической операции.

"Дымом затянута территория вокруг промышленной зоны города Авдеевка. Горят, в том числе, дачные пристройки, сады, трава. Пророссийские незаконные вооруженные формирования продолжают обстрелы позиций украинских войск в этом районе, только теперь уже особыми минами – зажигательными!", - сказано в нем.

Как отмечают в штабе АТО, используя такое взрывное устройство, боевики целенаправленно и цинично уничтожают усадьбы и имущество мирных жителей.

"Им мало горя и беды, которое они несут для горожан! Они еще и хотят вызвать возмущение у местных жителей, якобы из-за следствия действий со стороны Вооруженных сил Украины. Но это провокации наемников, ведь настоящие шахтеры не жгли бы имущество своих земляков... Днем люди хорошо видят: кто и откуда стреляет по городу", - подчеркивается в сообщении.

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В свою очередь начальник Главного управления полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил на своей странице в Facebook, что в результате обстрела боевиками Авдеевки погибла женщина.

"Пару часов назад боевики нанесли артудар по Авдеевке. Погибла женщина, 1945 года рождения. Она находилась в огороде на территории своего домовладения по улице Куйбышева, 15", - написал он.

Напомним, по данным украинской разведки, российско-террористические войска усилили свои передовые подразделения в районе промзоны Авдеевки.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сегодня сообщил, что сотрудники СБУ сбили в Авдеевке беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", который находится на вооружении российской армии.

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