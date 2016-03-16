В штабе АТО уточнили: в Зайцево во время обстрела ранен военный, мирные жители не пострадали
22:05, 16 марта 2016Война
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Штаб АТО обнародовал уточненную информацию о пострадавших в результате обстрела боевиками Зайцево.
REUTERS
"По уточненным данным сегодня во время обстрелов боевиками пгт. Зайцево мирные жители не пострадали. Однако, к сожалению, ранение получил военнослужащий Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в Facebook.
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Напомним, ранее сообщалось, что во время обстрела боевиками Зайцево пострадали мирные жители.
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