В штабе АТО уточнили: в Зайцево во время обстрела ранен военный, мирные жители не пострадали

"По уточненным данным сегодня во время обстрелов боевиками пгт. Зайцево мирные жители не пострадали. Однако, к сожалению, ранение получил военнослужащий Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в Facebook.

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Напомним, ранее сообщалось, что во время обстрела боевиками Зайцево пострадали мирные жители.