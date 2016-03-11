Миссия ОБСЕ констатирует уменьшение количества обстрелов на этой неделе

16:13, 11 марта 2016
Война
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Миссия ОБСЕ констатирует уменьшение количества обстрелов в зоне АТО на этой неделе по сравнению с предыдущей.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

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«Уровень насилия на этой неделе меньше, чем на предыдущей. К сожалению, я не могу сказать, что это хорошая новость или что мы наблюдаем положительную тенденцию к уменьшению количества случаев нарушения перемирия. Меньшее количество нарушений режима тишины зафиксировано на этой неделе только потому, что боевые действия на прошлой неделе были особенно интенсивными», - сказал он.

«Я не могу доказать причинно-следственную связь, но пики насилия накануне переговоров мы наблюдали всегда. Не место насилию за столом переговоров», - добавил Хуг.

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