В Минобороны назвали число женщин-военных, прошедших службу в зоне АТО

Более 1,5 тысячи женщин-военнослужащих прошли службу в зоне проведения антитеррористической операции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь Министерства обороны Украины Алексей Чернобай сообщил на брифинге.

Он отметил, что «на сегодняшний день в Вооруженных силах Украины проходят военную службу более 17 тысяч женщин-военнослужащих, свыше 2,2 тыс. из них – офицеры. Более 1,5 тыс. женщин-военнослужащих прошли службу в зоне АТО».

Читайте такжеВоенные показали, что осталось после боевиков в освобожденном Широкино (видео)

При этом пресс-секретарь не уточнил, за какой именно период такое количество женщин несли службу в зоне АТО.

Чернобай также добавил, что в Минобороны Украины состоятся мероприятия по поздравлению женщин-военнослужащих по случаю праздника 8 марта.