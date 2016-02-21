Геращенко заявляет, что после переговоров в Минске боевики прекратили пытки над пленными

Благодаря минским переговорам и работе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе прекратились пытки заложников, которых сепаратисты силой удерживают на востоке Украины.

Об этом сообщила уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

«Из важного (и это действительно пусть небольшое, но значимое достижение Минска, которое отмечают и сами экс-заложники): после работы минских групп прекратились пытки заложников. Это еще раз подтверждает, насколько важно публичное внимание к теме пленных», - говорится в сообщении.

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Кроме того, Геращенко отметила, что основной проблемой, с которой сталкивается Трехсторонняя контактная группа, является требование российских боевиков провести всеобщую амнистию в обмен на освобождение украинских пленных.

«Вчера в очередной раз о таком «требовании» заявил представитель РФ Борис Грызлов. Мне непонятно молчание мира на тот факт, что в центре Европы людей держат в плену, в рабстве. И кричит об этом только Украина», - пишет Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля, согласно сообщению президента Украины Петра Порошенка в Twitter, из плена боевиков были освобождены четверо украинских заложников.