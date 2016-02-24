В зоне АТО идут бои за Ясиноватскую развязку – волонтер

Третий день подряд в зоне АТО идут бои за Ясиноватскую развязку. Об этом в Facebook написал волонтер Семен Кабакаев.

Читайте такжеЗа минувшие сутки в зоне АТО ранены двое военных

Комментируя сегодняшнее сообщение о том, что украинские военные заняли часть "серой зоны" под Авдеевкой, он отметил, что "уже как две недели, мы заняли и удерживаем новые позиции, вытеснив боевиков немного дальше из серой зоны. В серую зону входила промзона на выезде из Авдеевки".

"Это мало понравилось террористам, но им пришлось отодвинуться в сторону Ясиноватой. В приоритетах стоит Ясиноватская развязка, за которую сейчас уже 3й день идут бои", - добавил Кабакаев.

Напомним, сегодня в штабе АТО сообщили, что украинские военные из-за постоянных обстрелов террористов вынуждены были занять промышленную зону возле Авдеевки Донецкой области.