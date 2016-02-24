Силы АТО заняли промзону вблизи Авдеевки, вытеснив оттуда террористов (видео)

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

При этом враг применял минометы запрещенного калибра, автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

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"Под угрозой оказались и дома местных жителей. Чтобы избежать потерь личного состава и жертв среди мирного населения, наши бойцы вынуждены были вытеснить врага за пределы населенного пункта", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня штаб АТО сообщал, что в течение суток наиболее опасным было Донецкое направление, где враг 69 раз обстреливал наши опорные пункты из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.