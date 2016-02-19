Российско-террористические войска на Донбассе готовятся к наступлению – ИС

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"На фоне усиления обстрелов со стороны боевиков российско-террористические войска на Донбассе производят действия, которые могут свидетельствовать о подготовке наступления (либо же имитации) на ряде участков", - говорится в сообщении.

Как отмечает Тымчук, заметно усилено проведение разведывательных мероприятий с использованием БПЛА, ДРГ, радиотехнической разведки; отмечается сосредоточение сил и средств боевиков сразу на нескольких участках и направлениях в зоне АТО; к сосредоточенным близ переднего края тактическим группам террористов усиленно перебрасываются боеприпасы.

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"Одновременно среди боевиков "ДНР" и "ЛНР", а также среди населения в ряде населенных пунктов, расположенных близ линии соприкосновения (Горловка, Дебальцево, Донецк, Докучаевск и др.) активно распространяются слухи о "скором наступлении" российско-террористических войск. В слухах, распространяющихся в среде боевиков, дата предполагаемого наступления определяется как "20-е числа февраля". Вместе с тем, формат массированного распространения слухов (одновременно множество "активистов" распространяют одинаковые "месседжи" в местах скопления людей – в магазинах, на остановках общественного транспорта и т.д.) и тот факт, что сразу во многих населенных пунктах муссируется одни и те же посылы, может свидетельствовать о спланированной информационной операции", - добавил эксперт.