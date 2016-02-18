Террористы перебрасывают средства ПВО в район Донецка - Тымчук

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

«В частности, за сутки через Шахтtрск в направлении Донецка на транспортерах было перевезено 3 ед. ЗРК «Стрела-10М». Техника была укрыта брезентом», - сообщил он.

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Тымчук также отметил, что в Горловке террористы продолжают перегруппировку артсредств.

«В темное время суток 3 единицы 122-мм гаубиц Д-30 на прицепе были перевезены от авторынка в сторону Мичурина. Южнее Гольмовского боевики оборудуют огневые позиции для САУ. По предварительным данным, самоходная артиллерия будет переброшена от станции Байрак восточнее Горловки», - говорится в сообщении.

По данным Тымчука, также идет перегруппировка сил и средств Алчевско-Стахановской группировки боевиков. Между Лутугино и Белым наблюдается активное движение автотранспорта и бронетехники. В частности, зафиксирована мотострелковая рота боевиков на марше (8 ед. БМП-1,2, 3 МТ-ЛБ, 4 грузовика с живой силой). Со стороны Луганска в район Стаханова переброшено 2 ед. РСЗО БМ-21 «Град» (при этом ТЗМ зафиксированы не были).