Террористы сегодня 18 раз открывали огонь по опорным пунктам украинских военных – штаб АТО

«В течение дня боевики незаконных вооруженных формирований продолжали обстрелы позиций сил АТО. С начала суток террористы 18 раз открывали огонь по нашим опорных пунктах», - отмечается в сообщении.

Так, украинские укрепления в районе Троицкого, что на границе Донецкой и Луганской областей, были обстреляны из крупнокалиберных пулеметов, зенитной установки и міномету калибром 82 мм.

Читайте такжеОккупация Коминтернова: боевики угрожают жителям расправой и требуют псевдосвідчень против сил АТО

Из гранатометов и стрелкового оружия противник вел огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины в Песках и Опытном. А в Авдеевке боевики обстреляли украинские позиции из БМП.

«Жарче всего было в районе Марьинки, где российские наемники восемь раз открывали огонь по нашим укреплениям. Здесь враг применил гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы», - отметили в штабе АТО.

Кроме того, на Мариупольском направлении украинский опорный пункт вблизи Водяного боевики обстреляли из гранатомета.