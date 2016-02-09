Боевики 45 раз обстреляли опорные пункты украинских военных - штаб
На Мариупольском направлении из стрелкового оружия были обстреляны позиции сил АТО в Широкином.
Не прекращаются провокации пророссийских боевиков в районе проведения АТО. За минувшие сутки они 45 раз открывали огонь по опорным пунктам украинских военных, используя при этом широкий спектр вооружения.
Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
"Из гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны наши позиции в Опытном, Авдеевке, Луганском, Троицком, Зайцевом, Майорском и на шахте Бутовка", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что под минометный обстрел оккупантов попали украинские укрепления в Песках, Марьинке, Гнутовом и Троицком, что на границе Донецкой и Луганской областей.
По украинским опорным пунктам в районе Красногоровки кроме гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, противник применял минометы калибра 82 мм, а также зенитную установку и БМП.
На Мариупольском направлении из стрелкового оружия были обстреляны позиции сил АТО в Широкино.
Сводка пресс-центра штаба АТО состоянию на 06:00 час 09 февраля 2016 года:Не прекращаются провокации пророссийских потому...Опубликовано Пресс-центр штаба АТО8 февраля 2016 г.