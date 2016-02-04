ОБСЕ заявляет о перестрелке между украинскими военными и боевиками в районе Коминтерново

Об этом говорится в отчете миссии за 3 февраля, опубликованном сегодня.

Наблюдатели миссии отметили, что в Водяном солдат украинских Вооруженных сил сообщил о перестрелке с боевиками «ДНР», которые размещаются в Коминтерновом. Как отметил украинский военный, обмен огнем произошел вчера вечером между 19:30 и 20:00, и по его словам, боевики «ДНР» пытались войти в село.

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"Перестрелка примерно в это время и в этом районе была зафиксирована камерами наблюдения Специальной мониторинговой миссии, которые расположены в Широкино (20 км к востоку от Мариуполя)", - говорится в сообщении.

Жители Коминтерново сообщили наблюдателям, что слышали вчера вечером перестрелку.

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Миссия не имела возможности прямо проследовать между Коминтерново и Водяным, поскольку дорога была заблокирована самодельной баррикадой.