В Широкино установили камеры наблюдения

В Широкино установили современные камеры, которые будут вести наблюдение за окрестностями поселка. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Читайте такжеРазведка зафиксировала запрещенное вооружение около 6 оккупированных городов Донбасса

В ведомстве отметили, что камеры установили на 18-метровых мачтах. Они будут вести круглосуточную съемку панорамы, что даст возможность осмотреть территорию в радиусе до 2,4 километра.

Это оборудование позволит в режиме реального времени круглосуточно наблюдать и фиксировать обстрелы из главного офиса ОБСЕ.