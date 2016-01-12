В Широкино установили камеры наблюдения
16:29, 12 января 2016Война
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Они позволят контролировать территорию в радиусе 2,4 километра.
ОБСЕ установила камеры наблюдения в Широкино / facebook.com/ato.news
В Широкино установили современные камеры, которые будут вести наблюдение за окрестностями поселка. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
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В ведомстве отметили, что камеры установили на 18-метровых мачтах. Они будут вести круглосуточную съемку панорамы, что даст возможность осмотреть территорию в радиусе до 2,4 километра.
Это оборудование позволит в режиме реального времени круглосуточно наблюдать и фиксировать обстрелы из главного офиса ОБСЕ.
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