В Широкино установили камеры наблюдения

16:29, 12 января 2016
Война
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Они позволят контролировать территорию в радиусе 2,4 километра.

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В Широкино установили современные камеры, которые будут вести наблюдение за окрестностями поселка. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

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В ведомстве отметили, что камеры установили на 18-метровых мачтах. Они будут вести круглосуточную съемку панорамы, что даст возможность осмотреть территорию в радиусе до 2,4 километра.

Это оборудование позволит в режиме реального времени круглосуточно наблюдать и фиксировать обстрелы из главного офиса ОБСЕ.

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