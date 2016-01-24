За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе ранены двое военных
13:12, 24 января 2016Война
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За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе ни один украинский военнослужащий не погиб, но двое были ранены.
В зоне АТО ранены двое военных / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник.
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Вчера президент Петр Порошенко заявлял, что на Донбассе с начала января ни разу не применялась артиллерия. Также президент выразил уверенность, что украинский суверенитет вернется на Донбасс уже в этом году.
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