Сегодня боевики не применяли тяжелого вооружения в зоне АТО
С начала суток боевики около 15 раз нарушали установленный ранее режим «полной тишины» в зоне проведения антитеррористической операции.
Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на своей странице в Facebook.
«Так, возле Донецка не прекращаются обстрелы наших позиций в районе Песков, Опытного, южнее Авдеевки. Там враг применял только стрелковое оружие, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы. Из такого же вооружения захватчики вели огонь по опорным пунктам украинских подразделений возле Новгородского, Зайцево и Майорска. Кроме того, неподалеку от Майорска «работал» вражеский снайпер», - отмечается в сообщении.
Читайте такжеБоевики открыли огонь из запрещенных 120-мм минометов
Украинских воинов, которые несут службу возле Троицкого Ясиноватского района Донецкой области, незаконные вооруженные формирования обстреляли из подствольных гранатометов.
Тяжелого вооружения сегодня враг не применял.
В Луганской области и возле Мариуполя в течение дня террористы не обстреливали позиции сил АТО.
Сводка пресс-центра штаба АТО состоянию на 18.00 часов 12 января 2016 года:С начала суток боевики около 15 раз время...Опубликовано Пресс-центр штаба АТО12 января 2016 г.