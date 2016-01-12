Сегодня боевики не применяли тяжелого вооружения в зоне АТО

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на своей странице в Facebook.

«Так, возле Донецка не прекращаются обстрелы наших позиций в районе Песков, Опытного, южнее Авдеевки. Там враг применял только стрелковое оружие, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы. Из такого же вооружения захватчики вели огонь по опорным пунктам украинских подразделений возле Новгородского, Зайцево и Майорска. Кроме того, неподалеку от Майорска «работал» вражеский снайпер», - отмечается в сообщении.

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Украинских воинов, которые несут службу возле Троицкого Ясиноватского района Донецкой области, незаконные вооруженные формирования обстреляли из подствольных гранатометов.

Тяжелого вооружения сегодня враг не применял.

В Луганской области и возле Мариуполя в течение дня террористы не обстреливали позиции сил АТО.