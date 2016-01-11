Боевики открыли огонь из запрещенных 120-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«С начала суток зафиксировано 8 эпизодов нарушения противником режима «полной тишины» в зоне проведения АТО», - говорится в сообщении.

Отмечается, что возле временно оккупированного Донецка бандиты несколько раз открывали огонь из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в сторону наших позиций в районе Песков и Опытного.

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«Неподалеку от Горловки боевики, применяя стрелковое оружие, обстреляли один из опорных пунктов сил АТО возле Новгородского. Луганское, что восточнее Светлодарска, попало под огонь противника из крупнокалиберных пулеметов», - подчеркнули в штабе.

«Неспокойно сегодня было и на Мариупольском направлении. В частности, банды российско-террористических войск обстреляли украинских бойцов из крупнокалиберных пулеметов на подступах к Гранитному», - отметили военные.

Кроме того, согласно сводным данным штаба, около полудня захватчики из минометов и гранатометов обстреляли н.п. Водяное, расположенное в так называемой «серой зоне», на расстоянии около 8 километров от восточной границы Мариуполя.

По последней информации, враг применил запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм.