Боевики "ЛНР" отказались выполнить собственное обещание по освобождению пленных
Главарь боевиков "ЛНР" Игорь Плотницкий заявил, что освобождение украинских пленных, о котором он сообщал ранее, не состоится.
Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на один из пропагандистских сайтов боевиков.
При этом, Плотницкий возложил вину за срыв договоренностей относительно "освобождения пленных" на украинскую сторону. "Все попытки связаться с полномочными представителями Украины для того, чтобы передать им военнопленных, ни к чему не привели", - сказал главарь боевиков группировки "ЛНР".
В то же время уполномоченный президента по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook отметила, что "подобные заявления в Сочельник, если их и не собирались выполнять, а сказали, чтобы в очередной раз поиздеваться над живыми людьми - это даже не фарс и не лицемерие... Это - большой грех. И пытки над семьями заложников".
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"Это и есть моральное лицо боевиков... Какую жестокость надо иметь, чтобы так издеваться над семьями заложников... И если бы вы только знали, сколько их - несчастных мам и жен в надежды мне сегодня позвонили и написали, в надежде, что другая сторона имеет хотя бы остатки совести. Но нет, даже в Сочельник не боятся нарушать все возможные моральные нормы", - написала она.
Взагалі-то , подібні заяви на Святвечір , якщо іх і не збиралися виконувати, а сказали, аби вчергове познущатися над жив...Posted by Iryna Gerashchenko on Wednesday, January 6, 2016
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Как сообщал УНИАН, главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий дал указание на честь Рождества Христова отпустить военнопленных ВСУ, которые находятся в самопровозглашенной "ЛНР".
Позже Ирина Геращенко сообщила, что из списка украинских заложников в 139 человек, среди которых военные и гражданские, контролируемые Россией боевики подтверждают содержание только 9 человек. При этом Геращенко подчеркнула, что "по имеющейся на сегодня информации, боевики хотят "освободить" одного человека, информацию о котором не подтверждают ни СБУ, ни Минобороны...".