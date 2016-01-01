Боевики накрыли Пески огнем из минометов - штаб АТО
Начиная с 20 часов 20 минут пророссийские боевики вели огонь из 82-мм минометов и автоматического гранатомета по украинским позициям в населенном пункте Пески.
Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.
"Это дерзкая провокация является очередным доказательством отсутствия в пророссийских боевиков нравственных ценностей и пренебрежения ими любыми договоренностями. Обстрел закончился около 21.00. По характеру он был неприцельный", - отмечается в сообщении.
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Также отмечается, что, по предварительным данным, потерь среди украинских военных нет.
"Всего, с начала суток, по состоянию на 22.00, российско-террористические бандформирования совершили 9 обстрелов в сторону позиций сил АТО, в основном неприцельных", - подытожили в штабе АТО.
(ОБНОВЛЕНО)Пророссийские бандформирования и их вожаки не желают соблюдать ни договоренностей, достигнутых в ходе телефон...Опубликовано Пресс-центр штаба АТО31 декабря 2015 г.