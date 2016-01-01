Боевики накрыли Пески огнем из минометов - штаб АТО

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

"Это дерзкая провокация является очередным доказательством отсутствия в пророссийских боевиков нравственных ценностей и пренебрежения ими любыми договоренностями. Обстрел закончился около 21.00. По характеру он был неприцельный", - отмечается в сообщении.

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Также отмечается, что, по предварительным данным, потерь среди украинских военных нет.

"Всего, с начала суток, по состоянию на 22.00, российско-террористические бандформирования совершили 9 обстрелов в сторону позиций сил АТО, в основном неприцельных", - подытожили в штабе АТО.