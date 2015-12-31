За сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб и не был ранен

Об этом сообщил пресс-секретарь администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«Уже несколько суток подряд, несмотря на боевые действия, ни один украинский военный не погиб и не был ранен»,- сказал Андрей Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО также ни один украинский военный не был ранен и не погиб.