В Луганской области СБУ задержала троих боевиков и обнаружила тайник с боеприпасами
В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) во время спецоперации задержали троих боевиков и обнаружили тайник с боеприпасами.
Как сообщает пресс-центр СБУ, сотрудники спецслужб совместно с подразделениями Нацгвардии, полиции и Вооруженных сил Украины провели в Светлодарске, Мироновском и Луганском спецоперацию по предотвращению диверсионных актов, в частности, на теплоэлектростанциях.
Читайте такжеС начала года в Донецкой области в тайниках обнаружено более 500 гранатометов и автоматовПравоохранители пообщались почти с 50 жителями этих населенных пунктов, которые находятся неподалеку от линии разграничения.
По результатам операции сотрудники спецслужб задержали троих человек, причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований боевиков.
В лесополосе вблизи дороги, по которой движется военная техника сил антитеррористической операции, также был обнаружен тайник со взрывчаткой и тремя выстрелами к гранатомету РПГ-7.
Проверяется оперативная информация о назначении взрывчатки для подрыва Угледарской и Мироновской ТЭЦ диверсионной группой террористов.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.