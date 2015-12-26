В Луганской области СБУ задержала троих боевиков и обнаружила тайник с боеприпасами

Как сообщает пресс-центр СБУ, сотрудники спецслужб совместно с подразделениями Нацгвардии, полиции и Вооруженных сил Украины провели в Светлодарске, Мироновском и Луганском спецоперацию по предотвращению диверсионных актов, в частности, на теплоэлектростанциях.

Читайте такжеС начала года в Донецкой области в тайниках обнаружено более 500 гранатометов и автоматовПравоохранители пообщались почти с 50 жителями этих населенных пунктов, которые находятся неподалеку от линии разграничения.

По результатам операции сотрудники спецслужб задержали троих человек, причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований боевиков.

В лесополосе вблизи дороги, по которой движется военная техника сил антитеррористической операции, также был обнаружен тайник со взрывчаткой и тремя выстрелами к гранатомету РПГ-7.

Проверяется оперативная информация о назначении взрывчатки для подрыва Угледарской и Мироновской ТЭЦ диверсионной группой террористов.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.