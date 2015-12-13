СБУ задержала трех агентов террористической организации в Донецкой области

12:36, 13 декабря 2015
Общество
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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали троих жителей Николаевки Славянского района Донецкой области, которые входили в агентурной сети террористической организации "ДНР".

сбу / Фото УНИАН

Как сообщили в пресс-службе СБУ, правоохранители установили, что сообщники террористов в июне 2015 года были завербованы в информационную сеть, организованную резидентом боевиков, который уже задержан СБУ. 

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По заданию представителей так называемой «ДНР» они собирали и передавали информацию о дислокации, маршрутах передвижения, численности и вооружении подразделений сил антитеррористической операции.

Во время проведения обысков сотрудники спецслужбы изъяли компьютерную технику и средства связи, которые использовались для общения с кураторами.

Открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Безотлагательные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности других участников агентурной сети террористов «ДНР» продолжаются.

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