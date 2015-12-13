СБУ задержала трех агентов террористической организации в Донецкой области
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали троих жителей Николаевки Славянского района Донецкой области, которые входили в агентурной сети террористической организации "ДНР".
Как сообщили в пресс-службе СБУ, правоохранители установили, что сообщники террористов в июне 2015 года были завербованы в информационную сеть, организованную резидентом боевиков, который уже задержан СБУ.
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По заданию представителей так называемой «ДНР» они собирали и передавали информацию о дислокации, маршрутах передвижения, численности и вооружении подразделений сил антитеррористической операции.
Во время проведения обысков сотрудники спецслужбы изъяли компьютерную технику и средства связи, которые использовались для общения с кураторами.
Открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
Безотлагательные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности других участников агентурной сети террористов «ДНР» продолжаются.