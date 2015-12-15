Террористы обстреляли Трехизбенку после затишья во время поминок главаря "казаков" Дремова - Тука

Об этом говорится в сообщении Луганской областной военно-гражданской администрации.

Отмечается, что после непродолжительного затишья, которое, очевидно, было вызвано поминками по террористу Дремову, боевики вновь начали обстрелы региона.

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"Этот мужик царствовал некоторое время в Северодонецке, оставив по себе славу собирателя дани на развитие «казачества» и насильника. Работники «ГИАПа», где сидела банда погибшего вожака, говорят, что после того, как террористы дали драпака, вонь в помещениях еще долго напоминала об этих "ряженных" боевиках", – отметил руководитель Луганской ОВЦА Георгий Тука.

Он подчеркнул, что пока информации о разрушениях и пострадавших нет.

Террористы обстреляли Трехизбенку Вчера, 14 декабря, примерно о16:30 боевики из противотанковых (СПГ-9) и автомат... Posted by Луганская областная государственная администрация on 14 декабря 2015 г.

Ранее, 12 декабря, в "ЛНР" заявили о гибели "командира шестого отдельного мотострелкового казачьего полка Народной милиции" Павла Дремова.