Боевики заминировали мост в Станично-Луганском районе
Сейчас к месту находки выехала группа саперов для разминирования и осмотра моста на предмет взрывных устройств.
Террористы установили противопехотную мину на мосту в Станично-Луганском районе.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации на своей странице в Фейсбук.
«Сегодня около полудня на мосту в селе Камышное Станично-Луганского района местными жителями была найдена противопехотная осколочная мина направленного поражения», - говорится в сообщении.
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Сейчас к месту находки выехала группа саперов для разминирования и осмотра моста на предмет взрывных устройств.
По словам председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Георгия Туки, которого цитирует пресс-служба, мину на мосту, по которому каждый день ходят главным образом крестьяне, установили диверсанты. «Использование этой мины запрещено Женевской конвенцией, что в очередной раз свидетельствует о том, что террористы плевать хотели на нормы международного права», – заявил Тука.
На мосту в Станично-Луганському районі терористи встановили протипіхотну міну Сьогодні, 24 листопада, близько обіду на...Posted by Луганська обласна державна адміністрація on 24 листопад 2015 р.