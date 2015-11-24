Боевики заминировали мост в Станично-Луганском районе

Террористы установили противопехотную мину на мосту в Станично-Луганском районе.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации на своей странице в Фейсбук.

«Сегодня около полудня на мосту в селе Камышное Станично-Луганского района местными жителями была найдена противопехотная осколочная мина направленного поражения», - говорится в сообщении.

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Сейчас к месту находки выехала группа саперов для разминирования и осмотра моста на предмет взрывных устройств.

По словам председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Георгия Туки, которого цитирует пресс-служба, мину на мосту, по которому каждый день ходят главным образом крестьяне, установили диверсанты. «Использование этой мины запрещено Женевской конвенцией, что в очередной раз свидетельствует о том, что террористы плевать хотели на нормы международного права», – заявил Тука.