В Пантелеймоновке террористы установили зенитку на многоэтажке

16:07, 10 августа 2014
Политика
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Штаб боевиков в Пантелеймоновке, что на Донетчине, переместился на железнодорожный вокзал.

На Донеччині бойовики протовжують тероризувати місцевих / Фото: УНІАН

По данным разведки, в населенном пункте Пантелеймоновка на крыше единственного девятиэтажного дома террористы установили зенитную установку.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

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"Беспринципные наемники не придумали ничего нового, как прикрываться женщинами и детьми. Штаб бандитов переместился на железнодорожный вокзал", - говорится в сообщении.

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