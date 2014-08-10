В Пантелеймоновке террористы установили зенитку на многоэтажке
16:07, 10 августа 2014Политика
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Штаб боевиков в Пантелеймоновке, что на Донетчине, переместился на железнодорожный вокзал.
На Донетчине боевики продолжают терроризировать местных / Фото: УНИАН
По данным разведки, в населенном пункте Пантелеймоновка на крыше единственного девятиэтажного дома террористы установили зенитную установку.
Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
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"Беспринципные наемники не придумали ничего нового, как прикрываться женщинами и детьми. Штаб бандитов переместился на железнодорожный вокзал", - говорится в сообщении.
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