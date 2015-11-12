Российский политолог: Кремль попытается все-таки легализовать оккупированные территории Донбасса

Об этом пишет в своем мнении на "Новом времени" российский политолог Дмитрий Орешкин.

Он отмечает, что на данный момент в структурах "ЛНР" и "ДНР" тлеет конфликт между условными "ястребами" и "голубями". Первые считают необходимым вести войну не на жизнь, а на смерть, вторые - занимают более умеренную позицию. Их как раз и обвиняют в предательстве "Новороссии".

К слову, Владислав Сурков, помощник президента России, считающийся куратором проекта, относится ко вторым. В некотором смысле он олицетворяет раскол внутри донбасских элит и ассоциируется с линией Кремля на консервирование конфликта, подчеркивает политолог.

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Автор напоминает, что благодаря Суркову Захарченко выстроил взаимоотношения с кремлевской командой. Однако на данный момент, с точки зрения Москвы, даже он становится чрезмерно милитаризированным лидером.

На повестку дня выходят такие вопросы, как налаживание экономической ситуации в регионе. И Захарченко тут не лучшая кандидатура. В связи с этим интересны сообщения прессы о том, что на место Суркова куратором проекта Новороссия может быть назначен зампред правительства РФ Дмитрий Козак, поскольку Сурков якобы выполнил свою задачу: устранить "псов войны".

Если информация подтвердится, то Кремль еще очевиднее "сливает Донбасс". Сливает его как военную структуру, пытаясь легализовать такую геополитическую реальность.

По логике Москвы, первый цикл — заморозка конфликта — уже завершен, а значит, можно перейти ко второму — легализации этой территории и предоставления ей некоего статуса. Такое себе Приднестровье-2, формально находящееся в составе Украины, фактически — подконтрольное РФ.

Если к управлению регионом придет Козак, он расставит своих людей — не солдат, а специалистов по налаживанию социально-экономического быта.

Полный текст мнения Дмитрий Орешкина читайте в выпуске журнала "Новое время" 13 ноября.