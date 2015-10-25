Прошлой ночью боевики обстреляли позиции сил АТО в районе Песков - штаб

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

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"Если почти на всей протяженности линии соприкосновения было тихо, то в районе Песков, начиная с 2.30 в течение часа преступники били по нашим позициям из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, зенитных установок и гранатометов различных типов", - говорится в сообщении.